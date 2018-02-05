من هو صلاح عبد السلام؟

صلاح عبد السلام اسم كان مجهولا إلى غاية نوفمبر ألفين وخمسة عشر بعيد هجمات باريس التي خلفت أكثر من مئة قتيل

عبد السلام الحامل للجنسية الفرنسية مغربي الأصل ومقيم في بلجيكا التي ولد فيها في الخامس عشر من سبتمبر ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين

لصلاح سجل أمني لدى الشرطة البلجيكية على خلفية تورطه بجنح, تربطه صداقة بعبد الحميد أبا عود أحد اسماء الذين روعوا أوروبا والذي كان سببا في التغيير الذي طرأ على أفكار عبد السلام

صدرت بحقه مذكرة توقيف فرنسية بعد ساعات على هجوم باريس لكنه كان قد فر إلى بلجيكا

تعاون بلجيكي فرنسي مكّن من القبض على عبد السلام في مارس ألفين وستة عشر داخل منزل بحي مولينبيك في بروكسل بعد تنسيق استمر لأشهر بين البلدين

صلاح عبد السلام يحاكم في فرنسا لكونه المشتبه به الرئيسي الباقي على قيد الحياة في هجمات باريس ويحاكم ايضا في بروكسل بتهمة الشروع في قتل شرطي قبيل اعتقاله في بلجيكا قبل عامين