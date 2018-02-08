تغريدة عن الإرهاب قد تطيح بمتسابقة ذي فويس فرنسا

دارت لها الكراسي الاربعة قبل ايام ... واليوم تدور باتجاهها الاصابع الفرنسية متهمة اياها بالتعاطف مع الارهاب وتبريره في تغريدات نشرتها قبل سنتين..

منال ابتسام المولودة في فرنسا لأب من أصل سوري تركي، وأمٍ من أصلٍ جزائري التي سحرت لجنة حكم ذا فويس بنسخته الفرنسية واسرت قلوب المشاهدين بصوتها الملائكي الذي صرخ "إلهي"... باتت اليوم في معرض الدفاع عن وطنيتها وسط مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي باقصائها من البرنامج ..

منال سارعت الى التعبير عن حبها لبلدها فرنسا مبررة ما غردته سابقا بانه أخرج من سياقه ..حيث كتبت عام الفين وستة عشر وتحديداً يوم هجوم نيس الذي راح ضحيّته اربعة وثمانين شخصاً ان الامر اصبح روتينيا .. وان الهجمات تتكرر اسبوعيا لمنفذين يحملون بطاقات هوّية ساخرة من استغباء الناس عبر إيهامهم بأنّ التحضير لأي عمل قذر يلزمه إحضار بطاقة هويّة للمنفّذ.. كاتبة ان الارهابي الحقيقي هو الحكومة الفرنسية ...

التغريدة التي ضاعت ضمن ملايين التغريدات المشابهة حينها تم نبشها اليوم بعد الضجة التي احدثتها منال ذات الاصول العربية في البرنامج ...ورغم رسالة الحب والسلام التي نقلتها في اغنية اختارتها لتعكس صورتها كانسانة وفنانة ...تبقى هذه الكلمات والقرار الذي يعقبه فنيا في القناة التلفزيونية وقضائيا حجر عثرة في طريق نجاح بصمته باحرف عريضة حين غنت وضاعت ملامحه حين كتبت ..