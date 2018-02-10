تحطم مقاتلة إسرائيلية وإصابة أخرى بنيران سورية

تصعيد عسكري غير مسبوق شهدته الحدود السورية الإسرائيلية فجر اليوم، والذي تمثل باعتراض مقاتلات إسرائيلية طائرة بدون طيار إيرانية دخلت شمال إسرائيل.. هذا الأمر دفع الجيش الإسرئيلي إلى شن غارات على مواقع داخل الأراضي السورية طالت قواعد إيرانية وأخرى للنظام.. وهو ما جوبه بإطلاق صواريخ أرض جو باتجاه الطائرات الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة مقاتلتين إحداهما من طراز إف ستة عشر وتحطمت فوق الجليل الغربي، فيما تمكنت مقاتلة أخرى من طراز إف خمسة عشر من الهبوط اضطرايا... سلاح الجو الإسرائيلي وصف الهجوم على مواقع للدفاع الجوي السوري بأنه الأكبر منذ العام 1982 وقال إنه تم بنجاح