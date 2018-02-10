تعرف على العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 آخر تحديث: السبت 24 جمادي الأول 1439 هـ - 10 فبراير 2018 KSA 11:25 - GMT 08:25 تارخ النشر: السبت 24 جمادي الأول 1439 هـ - 10 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 PDF اطبع حجم الخط بدأت القوات المسلحة المصرية عملية عسكرية شاملة في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا تشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية.