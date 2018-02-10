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تعرف على العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018

المصدر: الحدث.نت
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بدأت القوات المسلحة المصرية عملية عسكرية شاملة في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا تشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية.

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