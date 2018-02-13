أزمة الأدوية في السودان

من أصابه داء فهو على موعد مع مزيد من العناء بحثا عن الدواء ... متلازمة صارت واقعا يختبره المرضى جيئة وذهابا بين الصيدليات ... والسبب سياسية البنك المركزي الجديدة التي أقرت السعر التأشيري للدولار فتوقفت شركات الأدوية عن الإستيراد وكذا الصيدليات عن البيع

شركات الأدوية ترجع سبب إحجامها عن الإستيراد إلى انتظار قرار مجلس الأدوية والسموم لإعادة تسعير الأدوية بعد التغييرات في أسعار الدولار خاصة في ظل حملات رقابية على الصيدليات وإلزامها بوضع تسعيرة لا تتوافق والقيمة الجديدة للجنيه مقابل الدولار

صلاح الدين إبراهيم : رئيس اتحاد الصيادلة السوداني يقول إن مجلس الادوية أعطي الأذن لشركات الدواء باستيراد الأدوية وإعتماد التسعيرة الجديدة وبالتالي يتوقع انفراجا في توفر الدواء

العاملون في الحقل الصيدلاني يتوقعون أن ترتفع قيمة الأدوية بعد السعر الجديد إلى ما يصل ثلاثة وأربعين بالمائة من السعر القديم معادلة تبدو هي الأخرى عبئا جديدا على كاهل المواطن بين مطرقة إختفاء الدواء وسندان الغلاء إن أصبح متوفرا

عميق ودي