إرهابيون يتسللون مع اللاجئين

الارهابيون يندسون وسط المهاجرين في رحلات الموت إلى أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية

تحذير الانتربول من عودة المقاتلين المتطرفين وتسللهم بطرق غير شرعية مستغلين قوارب المهاجرين غير الشرعيين

عملية تسلل الارهابيين الى اوروبا تتم وفق اجهزة الاستخبارات الايطالية بالتنسيق مع تجار البشر و المافيا الايطالية التي تستخدم خط تهريب المهاجرين لتمويل أنشطة الجريمة المنظمة

تقرير الانتربول الاخير الذي كشف عن تسلل 50 مقاتلا من داعش الى الاراضي الايطالية عن طريق البحر ينذر بتنامي خطر التهديدات الإرهابية في اوروبا في ظل ارتفاع عدد الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات المتطرفة في اوروبا

و تخشى اجهزة مكافحة الارهاب الاوروبية ان يشن هؤلاء عمليات ارهابية نوعية على غرار هجوم برلين الذي نفذه أنيس عمري في عيد الميلاد عام 2016 عمري هو الآخر تسلل وسط المهاجرين في رحلات الموت عبر البحر ووصل إلى صقلية في فبراير عام 2011

وتواجه إيطاليا التحدي الأكبر في ظل تدفق آلالف المهاجرين إلى أوروبا وتسلل الإرهابيين وسطهم رغم محاولات السلطات الايطالية بالحد من تسلل المهاجرين إلى اراضيها عبر المتوسط الذي بات المعبر الوحيد امام المهاجرين و الإرهابيين للوصول إلى أوروبا بعد إغلاق طريق البلقان ...