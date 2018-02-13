صعدة الجبهة الثانية الأعنف بعد تعز

حشودٌ عسكرية ٌ كبيرة دفعت بها الميليشياتُ الحوثية إلى جبهةِ صعدة، إلا أنّ هزائمَ الحوثيين متواصلة ٌ..

قتلاهم بالعشرات وعناصرُهم تستسلمُ بلا مقاومة، وإن حاولت.. فمصيرُها القتل .

صعدة قد تكون الجبهة َ الثانية التي لا تتوقفُ فيها المعاركُ بعد تعز ..

ولعلـّها الأهمّ ُ جغرافيا، كونـُها معقلا ً الحوثيين إضافة إلى وجودِ منفذين برّيين يعبران إلى السعودية علب والبقع.

الحوثيون رغم سلسلةِ الخسائر التي تكبّدوها.. ماضون في خرق ِ القوانين الدولية.. بزرع ٍ عشوائيّ ٍ للألغام وتجنيدٍ للأطفال .