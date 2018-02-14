أنقذ المئات وعجز عن إنقاذ والدته

ليست كأي عملية انقاذ اخرى ... علقت في أذهان الناس رغم تكرر مثيلاتها من العمليات يوميا ..

فرغم الحرقة الكبيرة التي يشعر بها مسعفو الدفاع المدني في سوريا حين انتشال الجثث من بين الركام او دمعة الفرح التي تغمرهم حين انقاذ روح ...غير ان تجربة سمير ابو صالح الغوطاني اختلفت هذه المرة فالحرقة صادرة من شريان منزله ...والدته الثمانينية التي عجز عن انقاذها .. ووصلها متأخرا..

سمير ابو صالح الغوطاني

مسعف في الدفاع المدني

الغوطاني تحدث في مقابلة خاصة للعربية والحدث عن نداء الاستغاثة الذي النداء الى منزله المدمر ... ورغم قساوة المشهد لكنه يصف جميع الامهات السوريات كأمهات للمسعفين ..

سمير ابو صالح الغوطاني

مسعف في الدفاع المدني

ليبقى هذا الفيديو لاعتذار الغوطاني من والدته..دليلا ليس لعجز فردي اكثر منه تخاذلا دوليا ...جعل الاطفال او اشلاءهم يطرحون على اذرع الاهالي فيما الامهات يمتن امام اعين اولادهن ...وهم لا حول لهم ولا قوة ..