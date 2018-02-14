الصور الأولى لإطلاق النار أمام وكالة الأمن القومي الأميركي

قالت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص قرب مقر وكالة الأمن القومي في ماريلاند وتم إلقاء القبض على شخص. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بالواقعة. وذكرت إدارة الحرائق والشرطة على تويتر في وقت سابق أنهما يتعاملان مع ما يحتمل أن يكون واقعة إطلاق نار خارج مقر الوكالة في فورت ميد.

ووفقا لصفحة مكتب الشؤون العامة في فورت ميد على تويتر أُغلق الطريق السريع القريب من مكان الواقعة بسبب تحقيقات الشرطة.