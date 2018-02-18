عملية سرية بريطانية في سوريا تقتل داعشيا خطط لمذبحة في بريطانيا

بريطانيا تصفي إرهابيا انضم إلى تنظيم داعش كان يخطط لهجمات عدة, وفق ما ذكرته صحيفة "ذا ديلي ميل".

في إطار عملية سرية نفذت العام الماضي, استهدفت طائرة أميركية بدون طيار بريطانيا في مدينة الرقة السورية, وأشرف سلاح الجو الملكي البريطاني على العملية

مصادر بريطانية كشفت أن نويد حسين الباكستاني الأصل, البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً، خطط لمذبحة في بريطانيا، بعدما سافر إلى سوريا في يونيو الفين وخمسة عشر

ويعتبر نويد حسين البريطاني الثالث الذي يتم استهدافه عمداً إذ سبقه رياض خان ومحمد أموازي المعروف باسم "الجهادي جون"

مسؤولون بريطانيون كشفوا أن حسين، الذي لقب نفسه بـ "أبو أسامة البريطاني"، كان يستخدم وسائل التواصل لإعداد جيل جديد من الانتحاريين في بريطانيا وأوروبا، وكذلك للتحريض على تنفيذ اعتداءات عبر شبكة الإنترنت.