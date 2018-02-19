المزيد عن الدعارة وبائعات الهوى ومنظمة أوكسفام

صفحات ملف التحرش الجنسي الذي هز منظمة أوكسفام الخيرية بدأت تتفتح الواحدة تلو الاخرى ..

جديده اعتراف مدير المنظمة في هايتي باستقدام عاهرات لمقر إقامته خلال مهمة إغاثة قبل استقالته عام الفين واحد عشر وذلك وفقا لتحقيق داخلي في مزاعم عن ارتكاب مخالفات جنسية نشرته أوكسفام.

رولاند فان هورميرن كان نفى دفع مال مقابل ممارسة الجنس أو سوء استغلال قاصرات. علما بانه تولى إدارة عمليات أوكسفام في هايتي بعد زلزال وقع عام الفين وعشرة واستقال العام الذي يليه.. وردّ استقالته حينها الى تقاعسه عن فرض رقابة كافية على الموظفين المتهمين بسوء السلوك الجنسي.

أوكسفام أكدت أنها نشرت تقرير الفين واحد عشر الذي يوثق أيضا اتهامات ضد آخرين بشأن ممارسة الجنس مع عاهرات في مسكن كانت أوكسفام تستأجره وبعمليات بلطجة وترهيب... محاولة التحلي بالشفافية بشأن القرارات المتخذة والاعتراف بخيانة الامانة كما سمته ..

فضيحة الاستغلال الجنسي في كارثة هاييتي هزت اوساط الاغاثة كما دفعت برئيس هاييتي لإجراء تحقيقات بشأن جماعات أخرى..فيما بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعيدان مراجعة تمويل أوكسفام إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في العالم لمواجهة الكوارث.