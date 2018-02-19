شاهد جثث عناصر ميليشيا الحشد الذين قتلهم داعش

في تطور عسكري لافت .. عاد ملفُ المواجهةِ مع تنظيم داعش إلى واجهةِ الأحداثِ العسكرية في العراق حيث أعلن الحشدُ الشعبي عن مقتل سبعةٍ وعشرين من عناصره في كمين لداعش تنكروا بالزي العسكري.

البيان اكد ان عناصر الحشد اشتبكوا مع المجموعة المسلحة في مناطق جنوب قضاء الحويجة في منطقة السعدونية .

ميليشيات الحشد أعلنت انها والشرطة الاتحادية اطلقت عمليات تطهير للسعدونية من خلايا داعش النائمة جنوب غرب كركوك.