دي ميستورا: حاجة ملحة لمنع القصف المروع للغوطة الشرقية

اعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في بيان له أن هناك حاجة ملحة لمنع ما سماه القصف المروع للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف دمشق بقذائف مورتر دون تمييز

دي ميستورا دعا أيضا إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى الغوطة بلا أي معوقات وتسهيل إجلاء المرضى والمصابين خارجها

ودعا الدول الضامنة لعملية آستانة وهي روسيا وإيران وتركيا إلى الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق خفض التصعيد في سوريا