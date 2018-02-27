الولايات المتحدة تهدد بالتحرك بشكل أحادي ضد طهران آخر تحديث: الثلاثاء 11 جمادي الثاني 1439 هـ - 27 فبراير 2018 KSA 16:48 - GMT 13:48 تارخ النشر: الثلاثاء 11 جمادي الثاني 1439 هـ - 27 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الولايات المتحدة تهدد بالتحرك بشكل أحادي ضد طهران PDF اطبع حجم الخط الولايات المتحدة تهدد بالتحرك بشكل أحادي ضد طهران وتتهم روسيا بالتستر على طهران وإعطائها تصاريح لخرق القانون الدولي