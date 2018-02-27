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الولايات المتحدة تهدد بالتحرك بشكل أحادي ضد طهران

المصدر: الحدث.نت
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الولايات المتحدة تهدد بالتحرك بشكل أحادي ضد طهران وتتهم روسيا بالتستر على طهران وإعطائها تصاريح لخرق القانون الدولي

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