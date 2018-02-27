فنان غزي يفضح إعلام الأسد بسرقة خدعه السينمائية آخر تحديث: الثلاثاء 11 جمادي الثاني 1439 هـ - 27 فبراير 2018 KSA 16:55 - GMT 13:55 تارخ النشر: الثلاثاء 11 جمادي الثاني 1439 هـ - 27 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: الحدث.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فنان غزي يفضح إعلام الأسد بسرقة خدعه السينمائية PDF اطبع حجم الخط الفنان عبد الباسط اللولو من غزة يفضح كذب اعلام النظام الذي استغل أعماله و ادعى انها تمثيل من قبل المعارضة