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فنان غزي يفضح إعلام الأسد بسرقة خدعه السينمائية

المصدر: الحدث.نت
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الفنان عبد الباسط اللولو من غزة يفضح كذب اعلام النظام الذي استغل أعماله و ادعى انها تمثيل من قبل المعارضة

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