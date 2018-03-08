شاهد .. أول ظهور للصوفي من الرياض وماذا قال عن صالح والمؤتمر والحوثيين

ظهر السكرتير الصحفي السابق للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مساء أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض بعد غياب لأكثر من سنتين من الصمت والغياب الإعلامي تخللها فترة اختطاف لدى مليشيات الحوثي لأكثر من شهر ونصف إلى جانب نجله .

المقابلة أجرتها نجوى قاسم في برنامج حدث اليوم