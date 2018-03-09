عشرات النساء يتحدين السلطات الإيرانية ويتظاهرن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

في تحد واضح للسلطتين الدينية والسياسية في إيران, ورغم عدم احتفال إيران باليوم العالمي للمرأة مع باقي العالم, تجمعت عشرات النساء في شوارع طهران يوم أمس وتظاهرن ضد الزي الذي فُرض على المرأة الإيرانية منذ ثورة الخميني عام تسعة وسبعين

وكان عشرات النساء الإيرانيات تجمعن في شوارع طهران للاحتجاج ضد السلطة الدينية للاعتراض على الزي الذي فرض عليهن