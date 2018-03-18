جدل بين رامي عبد الرحمن ومحمد علوش

في مداخلة مع الحدث, أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تعرّض لتهديد بالقتل بعد مداخلته أمس عبر شاشتنا, لأنّه تحدث عن اتفاق يربط بين تطورات عفرين والغوطة الشرقية.

من جانبه ردّ عليه القيادي في جيش الإسلام محمد علوش ووصفه بـ"شبيح الثورة" ممن لديهم أجندات مشبوهة بعد أن ربط بين عفرين والغوطة, وتأكيد عبدالرحمن بوجود اتفاق بين فصائل بالغوطة وبين النظام.