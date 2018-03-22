أطفال بلا هوية وحملة لمكافحة زواج السوريات من مقاتلين أجانب

أطلق مجموعة من الناشطين الإعلاميين والحقوقيين في مناطق الشمال السوري مبادرة تدعو النساء السوريات لعدم الزواج من المقاتلين الأجانب

وبحسب منظمي الحملة فان ارتفاع نسبة زواج السوريات من مهاجرين متطرفين وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها تنظيمات متطرفة شكل هاجساً لإطلاق الحملة بالإضافة للآثار السلبية الناجمة عن انتشارها وارتفاع نسبتها.كما ان هذا الزواج له الكثير من النتائج السلبيةعلى الطفل والمرأة معا.