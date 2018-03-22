45 غارة على جنوبي الغوطة الشرقية وأحرار الشام يغادرون حرستا اليوم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عشرة مدنيين في غارات على عربين بالغوطة الشرقية اليوم, وتشهد مناطق في القسم الجنوبي الغربي من الغوطة قصفاً جوياً وصاروخياً متواصلاً منذ ما بعد منتصف ليل أمس.

وأشار المرصد الى ان طائرات حربية نفذت نحو ثلاث عشرة غارة على أماكن في مدينة زملكا، وأخرى على بلدة عين ترما، و بلدة حزة، كذلك ألقى الطيران المروحي 4 براميل متفجرة على مدينة عربين بالتزامن مع 6 غارات جوية استهدفت المدينة