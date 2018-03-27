الجماعة الإسلامية تتحالف مع "ديو المشاهير"

"الغاية تبرر الوسيلة" في لبنان

هكذا يمكن تفسير التحالفات الانتخابية اللبنانية للوصول الى المقاعد البرلمانية

فنظرة سريعة على التحالفات تظهر التناقض فيما بينها

التناقض الاول هو بتحالف التيار الوطني الحر أي تيار رئيس الجمهورية الذي يرفع راية حماية المسيحيين مع قطبي متناقضين وهما الجماعة الإسلامية وميليشيا حزب الله

تناقض ثان دفع للتساؤل ما الذي يجمع بين الجماعة الإسلامية و النائب السابق مصباح الأحدب نجم برنامج ديو المشاهير

في البترون اجتمعت المضادات بهدف اسقاط وزير الخارجية جبران باسيل المتحالف مع الد اعدائه السياسيين وهو ميشال معوض

فالكتائب اللبنانية ورغم اعتراضها السابق شكلت لائحتها مع القوات اللبنانية والمستقلين

في حين تحالف تيار المستقبل وبطرس حرب مع رجل النظام السوري في لبنان سليمان فرنجية والحزب القومي

هذا ما قاله فريد هيكل الخازن عن ميشال عون عام 2010

اما اليوم فاجتمع مع التيار العوني في لائحة واحدة في كسروان

اذا فان افضل وصف للتحالفات الانتخابية هي هذه الصورة ...