اعتداء غامض الدوافع تعرض له الطالب الإماراتي عبدالله الحوسني في منطقة Knightsbridge الراقية وسط لندن،
وفق الفيديوهات ظهر شاب عرف لاحقاً بأنه عراقي ويدعى عدنان موسى باسم
وهو يضرب ويرش بالرذاد الحوسني وهو داخل سيارته
عندها لاحظه لبنانيان من مطعم قرب متجر Harrods الشهير
فأسرعا إلى نجدته ومحاصرة المعتدى عليه، حتى أقبلت دورية من الشرطة واعتقلته.
الحوسني اشار الى انه وبعد ان نزع القناع عن وجه المعتدي, تراجع وقال متوسلاً اتركني، عندي عائلة اعتني بها
الشرطة القت القبض على المعتدي وظهر ان بحوزته حفنة من المخدرات وفق ما ذكرت صحيفة دايلي مايل البريطانية
وكان المعتدي قد كتب على احدى السيارات شعارا مذهبيا وكلمة WAR بالانكليزية
وفي جولة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عرف عن نفسه بانه شاب مجنون ويفتخر
السفير الإماراتي في لندن سليمان المزروعي دعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند وجودهم في المناطق الشعبية
العراقي المعتدي على الإماراتي بلندن: أنا مجنون وأفتخر
اعتداء غامض الدوافع تعرض له الطالب الإماراتي عبدالله الحوسني في منطقة Knightsbridge الراقية وسط لندن،