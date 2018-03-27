العراقي المعتدي على الإماراتي بلندن: أنا مجنون وأفتخر

اعتداء غامض الدوافع تعرض له الطالب الإماراتي عبدالله الحوسني في منطقة Knightsbridge الراقية وسط لندن،

وفق الفيديوهات ظهر شاب عرف لاحقاً بأنه عراقي ويدعى عدنان موسى باسم

وهو يضرب ويرش بالرذاد الحوسني وهو داخل سيارته

عندها لاحظه لبنانيان من مطعم قرب متجر Harrods الشهير

فأسرعا إلى نجدته ومحاصرة المعتدى عليه، حتى أقبلت دورية من الشرطة واعتقلته.

الحوسني اشار الى انه وبعد ان نزع القناع عن وجه المعتدي, تراجع وقال متوسلاً اتركني، عندي عائلة اعتني بها

الشرطة القت القبض على المعتدي وظهر ان بحوزته حفنة من المخدرات وفق ما ذكرت صحيفة دايلي مايل البريطانية

وكان المعتدي قد كتب على احدى السيارات شعارا مذهبيا وكلمة WAR بالانكليزية

وفي جولة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عرف عن نفسه بانه شاب مجنون ويفتخر

السفير الإماراتي في لندن سليمان المزروعي دعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند وجودهم في المناطق الشعبية