قطر تكرّم شخصا وضعته على لائحة الإرهاب

على لائحة الارهاب القطرية تربع اسمه .. لكنه في الوقت نفسه يعتلي منصات التكريم فائزا باحد الماراثونات في بلده.. ويتفاخر على منصات التواصل الاجتماعي بفوزه ..

مبارك محمد بن سعد بن علي العجي الذي ادرجته قطر على لائحتها لتصنيف افراد وكيانات بالارهابية ..كُرّم في اليوم التالي لا بل كوفئ بمبلغ ثلاثة آلاف ريال قطري لفوزه بالمركز الثاني لمشاركته ببطولة الدوحة ترياثلون الفئة الوطنية ...

أمنيا ... قطر سجلت سابقة ...فهي من جهة تجعله شخصا مرصودا للامن القطري ومن جهة اخرى تدعو العجي للمشاركة في مسابقات تشرف عليها جهات حكومية.. والمفارقة تظهرها صور العجي بوضوح على حساباته الخاصة .. فتارة يتأبط سلاحه بزي يشبه زي افراد القاعدة في ميادين القتال وتارة يظهر رياضيا ...فيما تغريداته تحتفل بالفوز حينا وتحشد لدعم القاعدة ونهج زعيمها احيانا اخرى . ليس ذلك فحسب وانما تاريخه في جمع الاموال للجماعات المتطرفة وبينها خلية الدوحة حافل .. ومعاونه في رعاية حملات التبرع مطلوب آخر هو الكويتي حجاج العجمي..

وقد تكون حملتهما عام الفين وثلاثة عشر تحت عنوان فزعة اهل قطر للشام هي الابرز لجمع تبرعات لشراء اسلحة للمقاتلين في سوريا..عام الفين وخمسة عشر اوقف في الكويت لكنه اعيد عبر السفارة القطرية الى الدوحة وعين كمسؤول في مركز الرواد التعليمي للأطفال فيها... لتبدو قائمة الارهاب التي اعدتها قطر بمثابة تكريم اضافي للعجي لم تفهم اسبابه او ابعاده ..