الأب ضد ابنه في لبنان

هذا الشارع ُ العكّاري شمالَ لبنان يختصرُ غرائبَ المعركةِ الانتخابية.

هنا رُفِعَت صورُ النائبِ السّابق وجيه البعريني مرشّح ِ الثامن من آذار عن مقعد ٍ سنّي في دائرةِ الشمال ِ الأولى .

وغيرَ بعيدٍ صورُ نجلِه وليد البعريني مرشّح ِ تيار ِ المستقبل عن المقعدِ ذاتِه. هكذا اختارَ الابنُ أن يتخلـّى عن والدِه لينضمّ َ إلى خصمِه السياسي.

وجيه البعريني يقول

تيار المستقبل مشروع فتنوي إلغائي مشروع تدخل بالبيت ليقسم البيت

وليد البعريني

يقول ما لقيت ضهري محمي من الفري ق اللي أنا معه ما لقيت حدا بهمه الامر وكله بدور عمصالحه. وقلت طالما قاعدتي منسجمة هون ومصلحتي هون انا مرتاح. بعد ما اترشحت اتصلت في قلي أنا مني رضيان

إلى منزل ِ الوالد يتوافدُ الأنصار. وقد شكّلَ لائحة ً من المستقلـّين بدعم ٍ من قوى الثامن من آذار.

ويتهمُ البعريني الوالد ُ تيار َ المستقبل باللعبِ على الحبال لترشيح ِ الإبن ِ ضدّ الأب.

وجيه البعريني يقول

إبني أنا اللي هيئتوا وفتحتلوا المجال. لو عمل لايحة وطنية كنت انسحبتلوا. أنا عتبان ع إبني أنه بروح من عندي عحضن الأخصام السياسيين.

أما ترشيحُ وليد عن تيار ِ المستقبل فيصفـُه الإبنُ بالنقلةِ النوعية، مؤكّدا أنّه حاولَ سحبَ ترشيحِه لكن ّ قاعدتـَه الشعبية َ في عكّار رفضت هذا الخِيار.

خاصة ً أن ّ قناعاتِه السياسية َ باتت أقرب َ إلى قناعات ِ الشارع الذي يمثلـُه.

وليد يقول

نحن ببلد ديمقراطي والناس هي اللي بتختار وأنا والدي بتمنى كيف ما برمت الأمور تضل كرامته محفوظة

ساعات ٌ و تنتهي المعركة ُ الانتخابية.. فهل تعودُ المياهُ إلى مجاريها والإبنُ إلى حضن ِ أبيه؟

معركة ُ الشمال ِ الانتخابية طالت أفرادَ البيتِ الواحد لتعكسَ حدّة َ التنافس ِ بين مختلفِ الأطياف.