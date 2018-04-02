أنا عبد من عبيد نصر الله.. هذا ما قاله مرشح حزب الله

لا يزال حزب الله اللبناني يقدم مرشحيه، على طريقة "تكريس العبيد".

مرشح الحزب في جبيل - كسروان، حسين زعيتر، صدم اللبنانيين وهو يجاهر خلال لقاء انتخابي أنه "عبد من عبيد حسن نصرالله". زعيتر تابع قائلا: أنا خادم لشيعة أهل البيت.

أب ساوند لزعيتر

هذا التصريح اعتبره لبنانيون مخالفاً للدستور اللبناني، فالمرشح من المفترض أن يمثل لبنان بكافة مكوناته، على الرغم من التوزيع الطائفي للمقاعد البرلمانية.

تصريح زعيتر هذا، دعا العديد من اللبنانيين لاسترجاع تصريح النائب عن ميليشيا حزب الله علي عمار في أكتوبر الماضي، حين وضع أمين عام حزب الله بمصاف الأنبياء والقديسين.