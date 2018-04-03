هل تتدخل إيران في الانتخابات العراقية؟

قال السفير العراقي السابق لدى واشنطن لقمان فيلي إن الولايات المتحدة تراقب بحذر احتمال تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا نية لواشنطن أو طهران لإضعاف بغداد.

وأضاف السفير فيلي في مقابلة مع الحدث أن استقرار العراق يشكل مقدمة لاستقرار المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أنها من الدول المؤهلة للتنافس الإيراني الأميركي.