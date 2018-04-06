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المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة: نتضامن وندعم السعودية ضد الهجمات الصاروخية الحوثية

المصدر: الحدث.نت
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قالت مندوبة بريطانيا الجديدة والدائمة في الامم المتحدة السفيرة كارن بيرس في مقابلة مع الحدث ان لقاء هاما جمعها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بريطانيا .
السفيرة أكدت أن بلادها تتضامن وتدعم السعودية ضد الهجمات الصاروخية الحوثية المدعومة من إيران ، مؤكدة ان المساعي مستمرة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن

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