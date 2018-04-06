قالت مندوبة بريطانيا الجديدة والدائمة في الامم المتحدة السفيرة كارن بيرس في مقابلة مع الحدث ان لقاء هاما جمعها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بريطانيا .
السفيرة أكدت أن بلادها تتضامن وتدعم السعودية ضد الهجمات الصاروخية الحوثية المدعومة من إيران ، مؤكدة ان المساعي مستمرة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن
المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة: نتضامن وندعم السعودية ضد الهجمات الصاروخية الحوثية
قالت مندوبة بريطانيا الجديدة والدائمة في الامم المتحدة السفيرة كارن بيرس في مقابلة مع الحدث ان لقاء هاما جمعها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بريطانيا .