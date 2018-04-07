تشييع الصحفي ياسر مرتجى الذي قتل برصاص الاحتلال خلال تغطية المظاهرات

نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المصور ياسر مرتجى الذي يعمل لدى وكالة عين ميديا في غزة، والذي توفي فجر اليوم متأثراً بجراح أصيب بها برصاص قناصة الاحتلال أثناء تغطيته مسيرة العودة شرق غزة أمس.

واعتبرت النقابة مقتل مرتجى إصرار من جيش الاحتلال على استهداف الصحفيين ، مشيرة الى عزمها ملاحقة اسرائيل في المحافل الدولية ودعت الامم المتحدة الى توفير الحماية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين.