جيش الإسلام ينفي تقدم النظام في دوما

نفى المسؤولُ السياسي في جيش الإسلام محمد علوش ما أورده النظام السوري عن قصف الفصيل للأحياء السكنية في دمشق، مشيرا إلى ضلوعِ نظام الأسد وأجهزة مخابراته في قصف تلك الأحياء.

علوش وفي اتصال مع الحدث نفى حديث وسائل إعلام النظام عن اقتحام قواتِ من الحرس الجمهوري لمزارع دوما، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق الحرب الإعلامية.