زعيم الحوثيين يصف قبائل اليمن بالخائنين

كشفت مصادر يمنية أن زعيم ميليشا الحوثي عبدالملك الحوثي عقد لقاء بكبار القيادات الميدانية في ميليشياته بالتزامن مع تسارع التقدم الميداني لقوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي في معقل الميليشيا الرئيس بمحافظة صعدة ونقلت مصادر يمنية عن قادة في الميليشيا بأن عبد الملك الحوثي كرر تحذيره لقادته العسكريين من الاعتماد على القبائل واصفا إياهم بالخونة كما دعا زعيم الحوثيين إلى قتل كل من يتراجع أو ينسحب من صفوفهم في جبهات القتال خاصة من ابناء القبائل مبررا ذلك بمخاوفه من انضمامهم إلى جانب قوات الجيش الوطني