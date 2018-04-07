قوات تركية تتوغل في العراق

في العراق اعلنت مصادر في محافظة اربيل بان القوات التركية توغلت في أراضي إقليم كوردستان مسافة عشرين كيلو مترا وشرعت في انشاء مقار عسكرية لها ...

وأشار مسؤول في ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران بالمحافظة الى نزوح اكثر من مئة عائلة بسبب القصف التركي المستمر للقرى التابعة للناحية. اضافة الى اصابة شخصين بجروح بسبب القصف التركي للقرى التابعة للناحية، بعد مناوشات بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني قرب منطقة جياديلة.