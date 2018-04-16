إدلب.. كارثة حالية ومقبلة؟

شكّلت إدلب والأوضاع الإنسانية والأمنية فيها محل اهتمامّ في التصريحات الفرنسية الرسمية, التي حذرت من وقوع كارثة فيها.

إدلب التي تقع شمال سوريا تتجه الأنظار بسبب الأوضاع الإنسانية والأمنية التي خلّفتها الحرب السورية من جهة, وتابعها بشكل ممنهج النظام عبر ترحيله لجماعات متطرّفة على رأسها جبهة النصرة إلى هذه المنطقة . النظام حوّل إدلب إلى معقلٍ للميليشيات بحسب تعابير وزير الخارجية الفرنسي, حيث انتهج سياسةً بدأت باتفاقات مع المسلحين وانتهت بترحيلهم بباصات مكيّفة إلى إدلب...

بالتالي دفع المدنيون المعارضون ثمن ترحيل المسلحين إليها, حيث ستتحوّل لاحقاً وجهة عسكرية للنظام وحلفائه, وفق تصريحات مستشار خامنيئي على أكبر ولايتي.

في هذه المنطقة التي كان يقطنها قبل الأحداث ما لا يصل إلى مليون شخص, تضم اليوم 3,5 ملايين مدني, بعد موجات التهجير الديمغرافي برعاية روسية.

تنتشر فيها مخيمات عشوائية وبالتالي الوضع فيها كارثي على المستوى الإنساني أولا,

بينها مخيّم أطمة

مخيم عائشة , ومخيمات في غرب إدلب على ضفاف العاصي

إضافة لمخيم عابدين جنوب ادلب

ومخيمات عشوائية بين معرة النعمان وسراقب وجبل الزاوية

أما الفصائل العسكرية فتتوزع كالتالي,

جبهة النصرة وبلغ عدد مقاتليها 9 آلاف

جيش إدلب الحر, 5 آلاف مقاتل

"فيلق الشام" الذراع العسكرية لجماعة الإخوان وعدد مقاتليه 3 آلاف

"حركة أحرار الشام" وعدد مقاتليها 7 آلاف

"جيش الإسلام" وعدد مقاتليه 4 آلاف