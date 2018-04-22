أين دفنت جثث دوما؟

قبل دخول قوات النظام إلى دوما بساعات فقط .. قام عدد من ذوي الضحايا بدفن قتلاهم بشكل سري كي لا تصل جثثهم ليد نظام الأسد وفقا لصحيفة التلغراف البريطانية .. استخدم الحفارون أدوات بدائية ثم وضعت كميات من الأعشاب والركام لاخفاء الموقع

لم يعرف حتى الان عدد من دفنوا بهذه الطريقة لكن الجثث هذه قد تشكل الدليل الأكثر أهمية لحل لغز ليلة السابع من أبريل المرعبة

احداثيات مكان القبور المخفية هذه نقلت من الحفارين إلى الدفاع المدني الذي سلمها بدوره إلى لجنة التحقيق الدولية

معلومات قد تفسر سبب مماطلة الأسد بإدخال المحققين الدوليين إلى دوما دون مبرر مقنع .. فالنظام سيطر على المدينة بشكل كامل بعد نحو ثمان وأربعين ساعة فقط من المجزرة .. تلى ذلك بخمسة أيام وصول لجنة التحقيق إلى دمشق لتبقى أسبوعا كاملا بانتظار حصولها على إذن للدخول .. وهي مماطلة تتعارض مع نفي الأسد وروسيا استهداف دوما بمواد كيماوية بينما ذهبت واشنطن لتفسير ذلك فعلا على أنه محاولة للتلاعب بالأدلة