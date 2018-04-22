كاميرتي سلاحي ... في إيران

سلاح جديد أشهره ناشطون إيرانيون بوجه السلطة قوامه عدسة جهاز الكتروني ضمن حركة كامرتي سلاحي يحث على توثيق التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها السلطات عبر أذرعها التنفيذية بحق المواطنين

الحركة أطلقها ناشطون من ضمنهم الصحفية مسيح علي نجاد التي ارتبط اسمها بواقعة الفتاة التي تعرضت للضرب والسحل على يد عناصر من الشرطة النسائية الدينية خلال وجودها في حديقة عمومية رفقة صديقاتها

على خلفية نقاش حول حجاب الفتاة وفق بيان نشرته الصحفية على صفحتها نقلا عن الفتاة

وانتشر فيديو أظهر وجه الشرطية المعتدية بوضوح بما يمكن من تحديد هويتها في حال أرادت السلطات معاقبتها رغم أن الأمر مستبعد لكون الرئيس الإيراني حسن روحاني اكتفى بالتنديد بالحادثة دون الذهاب إلى اتخاذ إجراءات ضدها

بل أكثر من ذلك تمضي السلطات الإيرانية في سياستها التي دأبت عليها حيث أعلن نائب الرئيس الايراني روحاني عزم الحكومة حظر مواقع التواصل الأجنبية والتحول إلى شبكات التواصل المحلية خلال أسبوع