"معا نستطيع تشريع زراعة الحشيش"

في لبنان على طرقاتِ بعلبك-الهرمل المؤدية الى قريتِه دير الأحمر رفع شوقي فخري نبتة َ الحشيشة شعارا ً لمعركتِه الانتخابية .. يُريدُ تشريعَها ليستفيدَ من خيراتِها الفلاحُ الفقير بدلا ً من أن تبقى حكرا ً على التاجر ِ الغني، كما يقولُ فخري .. قناعاتُه أتت بعد دراسةٍ عن أهميةِ هذه النبتة في صناعةِ ادويةٍ عالمية.



يتحدث عن سبب دفاعه عن الحشيشة وعن أن القانون اللبناني يجيز زراعتها لاسباب طبية وبأنه لا يريد للفقير أن يبقى مطلوبا لدى الدولة خاصة وأن زراعتها قانونية في دول العالم الاول

زراعة ُ الحشيشة كانت رائجة ً في لبنان ومع انتهاءِ الحربِ الأهلية منعتِ الدولة ُ اللبنانية زراعة َهذه النبتة. حينها قام فخري بدراسةٍ مع جهاتٍ أوروبية لادخالِ زراعةٍ بديلةٍ الى البقاع .. فنجح في تشجيع ِ المزارعين على زراعةِ العنب. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان.



شوقي فخري يقول مع التغير المناخي قبل خمسة أعوام ثلوج في الشتاء ولهيب في الصيف خسر المزارعين محصول العنب وخسروا ماديا فلا بد من ايجاد زراعة أخرى والحشيشة لاهداف طبية هي الحل

ويقولُ فخري إنَّه بغض ِ النظرِ عن المعركةِ الانتخابية سيعملُ على تحقيق ِ برنامجِه لمساعدةِ منطقةٍ تُعتبرُ من أكثرِ المناطق ِ تهميشا .

رغم أن زراعة الحشيشة لم تشرع بعد الا ان اهالي قرية اليمونة يزرعونها بشكل طبيعي والاغرب أنهم يرون أن تشريعها يشكل ضررا على قريتهم.



الفقرُ وقلة ُ فرص ِ العمل هو ما يدفعُ العديدَ من شبان ِ البقاع للدفاع ِعن هذه النبتة. لكنها اليومَ حكرٌ على تجار ٍ يستفيدون من أسعارِها المرتفعة .

جمال شريف مختار في قرية اليمونة يقول ما بدنا نشرعها لان اذا تشرعت الكل بصير بيزرعها وبينزل سعرها



تشريعُها لأهدافٍ طبية يعني أن المزارع َ سيستفيدُ منها قبل التاجر بحسبِ فخري ويعني أن البقاع َ سيجد فرصة ً لتصدير ِ نبتةٍ طبية يُعرفُ لبنانُ بجودتِها.