عروض غربية لروسيا للتخلي عن الأسد

نقلت صحيفة فرانكفورتر الالماينة عن مسؤولين مقربين من المستشارة الالمانية انغيلا مركل قولهم إن عروضا غربية يجري بحثها مع روسيا لتنحية رئيس النظام السوري بشار الاسد بطريقة سلسة ومنظمة تشمل الاعتراف بالدور الروسي في سوريا والحفاظ على قواعدها البحرية.

خلف الأبواب المغلقة عروض وصفقات على مصير الأسد مازالت بين الأخذ والرد بين الغرب وروسيا وفقا لصحيفة فرانكفورتر الالمانية

مفاوضات تتمحور حول ثلاثة عروض اساسية أميركية وألمانية وأوروبية لإغراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخلي عن رأس النظام بشار الأسد وإخراجه من المشهد السوري بطريقة منظمة ودعم مفاوضات سلام حقيقية لإعادة الاستقرار إلى سوريا, ونقلا عن مسؤولين مقربين من المستشارة الألماينة أنغيلا ميركل فإن العروض الغربية المقترحة تشمل ضمانا غربيا ببقاء روسيا في قواعدها العسكرية بشواطئ سوريا المطلة على البحر المتوسط إضافة إلى تلقيها دعما ماليا واعتراف الغرب بها قوة لا يمكن حل مشكلة بالعالم بدونها.

كما تضمنت العروض إعادة إعمار سوريا بدعم غربي فيما تستمر روسيا بلعب الدور الأبرز فيها. ولفتت الصحيفة إلى أن برلين تعلم تماما أهمية القاعدتين العسكريتين الروسيتين بميناء طرطوس و اللاذقية بالنسبة لموسكو باعتبارهما يمثلان كل ما تملكه روسيا جنوبي مضيق البوسفور و بدونهما سيتحول المتوسط إلى بحر حلف شمال الأطلسي