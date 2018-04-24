كيف يلاحق فيسبوك الإرهابيين

قالت شركة فيسبوك إنها أزالت أو وضعت علامات تحذير على مليون وتسعمئة ألف محتوى متطرف يتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ونشرت فيسبوك تعريفها الداخلي لكلمة "إرهاب" للمرة الأولى في إطار مسعى لكي تكون أكثر انفتاحا بشأن العمليات الداخلية للشركة.

ويضغط الاتحاد الأوروبي على فيسبوك ومنافسيها في مجال التكنولوجيا لإزالة المحتوى المتطرف على وجه السرعة أو مواجهة تشريع يرغمها على ذلك.