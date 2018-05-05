قوات الشرعية تتقدم شمال وشرق صعدة

حققت قوات الجيش الوطني انتصارات كبيرة في محور البقع بمحافظة صعدة. وقال مصدر ميداني ان معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية ضد الميليشيات غربي سوق البقع بمديرية كتاف.

ونجحت قوات المقاومة الوطنية اليمنية في السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين في محيط فرق المخا والبرح وقطعت أهم طرق إمدادهم .. وذلك وسط انهيارات متلاحقة للميليشيات في مختلف جبهات محور الساحل الغربي لليمن ..