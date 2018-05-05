لبنان يصمت انتخابيا وحزب الله يجاهر بتهديد المرشحين

أعلن محمد حَمِيّة المرشح في دائرة الانتخاب الثالثة عن المقعد الشيعي ضمن لائحة الكرامة والإنماء المدعومة من القوات اللبنانية و تيار المستقبل في بيان له انسحابه من الانتخابات قبل يوم واحد على إجرائها .. وأوضح حَمِيّة في بيان الانسحاب أن قراره جاء على خلفية ضغوط واتهامات غير مسبوقة تعرض لها، وكانت ميليشيا حزب الله قد اتهمت اللوائح التي تواجهه ممن سمتهم بشيعة السفارة ومرشحي القوات اللبنانية وتيار المستقبل في قضاء بعلبك الهرمل بالعمالة لإسرائيل ودعم تنظيمي النصرة وداعش..

وقال حمية في البيان إن قراره هذا جاء حفاظا على حياة أهله وللنأي ببلدته طاريا عن التشنجات الانتخابية ودرء الفتنة

يذكر أن لا تبعات قانونية لهذا القرار إلا انه قد يعمق حالة الخوف بين مؤدي اللائحة التي تواجه لائحة ميليشيا حزب الله في قضاء بعلبك الهرمل