بيروت شيعية دمشق شيعية.. شعارات مذهبية لميليشيات إيران

مشاهد صادمة وسط العاصمة اللبنانية بيروت وبعد ساعات من اعلان نتائج الانتخابات النيابية .. شعارات يقول البعض إنها تختصر المشهد السياسي والعسكري ترجمة لفوز حزب الله بمقاعد نيابية بيروتية بعد تحالفه مع قوى سنية أبرزها جماعة الأحباش ..

صور وضع علم حزب الله على تمثال الحريري واحراق صور سعد

احتفالات حرص منفذوها على النيل من رموز سياسية واجتماعية تمثل التيار المناوئ لحزب الله ..

لعنة السابع من ايار يبدو أنها لا تنفك تلاحق بيروت منذ الفين وثمانية حين غيرت ميليشيات حزب الله اتجاه البندقية معلنة سيطرتها عسكريا على البلاد .. أما السابع من ايار الانتخابي ألفين وثمانية عشر فجاء بسيطرة سياسية مذهبية وفقا لما يقوله مناصرو حزب الله

ممارسات تمثل ذروة صراع سياسي بطعم مذهبي اقليمي فالميليشيات الإيرانية باتت اللاعب الاساسي من بيروت إلى دمشق فبغداد وصنعاء .. وهي حريصة في كل مناسبة على تكريس الإنقسامات في المجتمعات العربية كما على نشر ثقافة الكراهية خدمة للمشروع الإيراني بوضوح مبالغ فيه .. كما حدث قبل أيام فقط في دمشق وبحماية مباشرة من نظام الأسد

يا ابو العباس تحرق الشام بلي سكنها شيعة ومولانا عباس