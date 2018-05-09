ماذا تفعل ميليشيا الحشد بالناخبين العراقيين

عشراتُ الالافِ من الناخبين في محافظةِ صلاح الدين يواجهون تهديداتٍ بسلاحِ ميليشيا "عصائب اهل الحق " ، في اجبارِهم على انتخابِ مرشحين بعينِهم دون غيرِهم ، هذا ما كشفه محافظُ صلاح احمد عبدالله الجبوري

المحافظ الجبوري كشف ايضا ان رئيسَ الحكومة حيدر العبادي لم يتمكن من حماية المواطن في المحافظة ، وان حريةَ الناخبِ لاتزالُ في خطر، ما لم يكبحْ العبادي جماحَ المنفلتين من الميليشياتِ حسَبَ قوله .

ايامٌ قليلة تفصلنا عن يوم الانتخابات ِالبرلمانية العراقية ، والناخبون في المحافظات المحررة من الارهاب لايزالون يبحثون عن تطميناتٍ حكوميةٍ للمشاركة بالتصويت من دون ايةِ ضغوطٍ من قبل فصائلِ ميليشيا الحشد ِالشعبي .