ما لا تعرفه عن الغارة على منشآت إيرانية في سوريا

الضربة الإسرائيلية على القاعدة الإيرانية في سوريا.. بدأت تتضح معالمُها وتفاصيلـُها.

روايةٌ إسرائيلية مفادها أنه تم استدارج الإيرانيين للتهيئة لضربة عبر ترويج إسرائيلي بالجهوزية التامة لاستقبال أيّ رد إيراني عسكري بالموازاة مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي...

عندها استشعر الإيرانيون راحة عسكرية لإطلاق صواريخ .. ومع تهيئة منصة الإطلاق تم رصد التحرّك والتجمّع العسكري فكانت الغارات مستهدفة منصات إطلاق صواريخ فجر 3 وصواريخ " فتح 110 " في الموازاة أفادت المصادر بأنّ 4 ضباط بينهم جنرال رفيع المستوى قـُتلوا في الغارات على الكسوة و5 عناصر من الحرس الثوري وعناصرُ من ميليشيا حزب الله... ليتخطى العدد الإجمالي للقتلى الثلاثين.

وفيما استهدفت إحدى الغارات موكباً لضباط إيرانيين.. فبالتالي يتأكد مقتل عناصر من حزب الله, حيث أنّ الوجود الإيراني بسوريا غالباً ما يكون محاطاً بعناصر من الحزب يؤمنون التحرك اللوجيستي ووسائل نقل الضباط الإيرانيين داخل الأراضي السورية...

والمناطق التي قُصفت هي:

الكسوة (استهدفت الفرقة الأولى)

حسيّة

الشعيرات

المدينة الصناعية ( طريق دمشق - حمص)

مستودعات للميليشيات الإيرانية في تل المانع (على جبل قاسيون)

وكانت معلوماتٌ أفادت بأنّ قصف القاعدة الإيرانية بسوريا جاء استباقياً لمعلومات بأن الإيرانيين كانوا يخططون لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل.. في وقت أُفيد بأنّ من بين القتلى أيضاً مهندسون يضطلعون بتشغيل نظام اس مئتين الدفاعي المسؤول عن إسقاط طائرة اف ستة عشر إسرائيلية قبل شهرين