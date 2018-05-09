مراسل الحدث على الحدود في الجولان المحتل

تبدو اسرائيل وإيران على شفا مواجهة عسكرية محدودة، حيث وجهت اسرائيل ضربة استباقية لمنصات إطلاق صواريخ وصواريخ قصيرة المدى كانت معدة لإطلاقها على مواقع عسكرية في الجولان وهي ثالث ضربة لاهداف ايرانية في سوريا خلال شهر

زياد حلبي حاول ان يقارب معطيات هذه المواجهة ميدانيا من الجولان المحتل