ماذا حصل في المواجهة بين إيران وإسرائيل؟

تصعيد جديد بين اسرائيل وسوريا ،، و قصف متبادل على خط الجولان المحتل..

البداية جاءت من داخل الاراضي السورية ،، واطلاق نحو عشرين صاروخ ومقذوف على أهداف اسرائيلية أمامية في الجولان المحتل..

الجيش الاسرائيلي أعلن اعتراضه تلك الصواريخ بواسطة منظومة القبة الحديدة ، موضحا أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا..

وحمل إيران مسؤولية الهجوم الذي نفذه فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الايراني بحسب تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي

إسرائيل بالمقابل أطلقت صواريخ من الجولان المحتل على مواقع داخل الاراضي السورية..

أما النظام فذكر إعلامه أن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية على الأراضي السورية دون تحديد الموقع.

يذكر أن إسرائيل كانت اغلقت المنطقة الحدودية في الجولان المحتل، وذلك بعد معلومات استخبارية بإمكانية استهداف آلياتها العسكرية في تلك المنطقة بصواريخ موجهة من داخل الأراضي السورية.