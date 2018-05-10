الحدث العراقي: هل سيسمح الموصليون بتكرار مرارة 2014 عبر صناديق الاقتراع؟ (الحلقة 69)

الحلقة 69، إعداد مايا حتاحت، دبي. الحدباء منارةٌ تختزل حاضرَ وماضي نينوى، لا ينافسها في حدبتها حتى برج pisa الإيطالي فهي حدباء وذاك مائل.. تبدو أماً تحنو برأسها وحضنها على أولادها.. الموصليون يُخفون قلقَهم اليوم من أن يؤدي الإقتراعُ إلى وجوه تعيد اليهم سيناريو داعش..

بدأ العدُ العكسي ليوم الاقتراع، نينوى بشرقها وغربها وقلبها.. في 12 مايو ستقول كلمتها، ولكن هناك من لا يصدق الصُندوق ولا اللوائح ولا الوجوهَ كلها.. فمعظمهم تركها في 2014 تحت ساطور الارهاب.