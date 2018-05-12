داعش يهدد انتخابات العراق

ضمن الملفات أو العقبات التي ما زال العراق يتعثر بتداعياتها تلك المتعلقة بإرث داعش وتركته،لاسيما في المناطق السنية التي قبض عليها بالنار والحديد بعد انسحاب القوات العراقية من الموصل في ذلك اليوم المشؤوم من يوينو من العام الفين وأربعة عشر.. رغم إعلان الانتصار على التنظيم، ما يزال هناك العديد من الخلايا النائمة التي تثير القلاقل داخل العراق. وتشن هجمات مفاجئة ومباغتة على تخوم المدن وفي قلب الصحراء. قبل الانتخابات خرج تسجيل صوتي قيل انه للمتحدث باسم التنظيم ابو حسن المهاجر, هدد فيه الناخبين العراقيين من التوجه لصناديق الاقتراع