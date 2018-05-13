50 شخصا يسجنون في إيران كل ساعة

خمسون إيرانيا يزج بهم في السجون كل ساعة

أي ما يعادل 430 ألف شخص سنويا

هذا ما أعلنته لجنة الخدمات الإجتماعية التي أكدت ضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات الإيراني والاستعاضة بالعقوبات البديلة كالغرامات المالية مثلا، التي عادة ما يتغاضى عنها القضاة

أرقام تلقي الضوء أيضا أمام الثغرات التي يعانيها قانون العقوبات الإيراني.

تصريحات لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية حسن موسوي أشارت إلى أن قانون العقوبات الإيراني ينص على أن يستعين القضاة بالأخصائيين النفسيين إلا أن غالبيتهم يؤمنون بالسجن كقصاص رادع أفضل من غيره.

السجون الإيرانية تتعرض إلى انتقادات من المنظامت الحقوقية كان آخرها تقرير للأمم المتحدة نشر مارس الماضي كشف عن الانتهاكات التي تمارس داخل المعتقلات، وأبرزها

تعذيب المعتقلين خلال الاستجواب

الانتهاكات الجنسية في حق الموقوفين

منع العلاج عن الموقوفين خاصة معتقلي الرأي

منع المتهمين من تعيين محام للدفاع عنهم

حرمان السجناء من الاتصال الهاتفي بذويهم

وكانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت سهراب سليماني المسؤول عن شؤون الاستخبارات والأمن في مؤسسة لسجون الإيرانية على لائحة العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات خطيرة ضد المعتقلين السياسيين في إيران.