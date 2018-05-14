9 ضحايا فلسطينيين حتى الآن برصاص الاحتلال

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي اليوم الى9 اضافة الى اصابة أكثر من 500 أخرين في مواجهات مختلفة اندلعت اليوم بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في كل من

المتظاهرون الفلسطينيون قرب الشريط الحدودي غزة واسرئيل قاموا بقص السياج وحاولوا الدخول الى المناطق الاسرائيلية.

وتأتي التظاهرات في ذكرى احياء ذكرى النكبة ورفضا لنقل السفارة الامريكية الى القدس.