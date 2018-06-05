شاهد جنود الأسد يتسوّلون

إلى هذه الحال آل مصير هذا الجندي من قوات النظام السوري..يستجدي المارة قوت يومه وعلاجه .

محمد هيثم مدور كان من عناصر النظام الذين قاتلوا في حلب واصيب في تلك الجبهة دفاعا عن الأسد ،الا انه اضطر بعد تسريحه من الخدمة نظرا لاصابته الى الاستجداء بعد تخلي النظام عنه..

كثيرون مثل محمد ،خاضوا معارك النظام وانتهوا اما قتلى او عجزة الامر الذي اثار موجة استياء واسعة لأنصاره في طرطوس اعتراضا على المعاملة السيئة والمهينة التي يتم التعامل بها معهم من قبل النظام

مدينة طرطوس الساحلية ونظرا لعدد القتلى الكبير الذي سقط فيها دفاعاً عن الأسد، شهدت احتجاجات رافضة للخدمة في صفوف قوات النظام

وافاد ناشطون ان النظام يقوم بعمليات اعتقال في طرطوس ومدن ساحلية أخرى لأشخاص عبروا عن رفضهم اجبار النظام بارسال ابنائهم واقاربهم الى جبهات القتال

يذكر ان مدينة طرطوس هي المدينة الأولى في سوريا بعدد قتلاها الذين سقطوا دفاعا عن نظام الأسد