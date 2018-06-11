الحدث مع الروهينغا 2... كيف تهدد الأمطار 200 لاجئ

هذا هو مخيمُ كوتوبالونغ وهو احدُ اكبر ِمخيمات اللجوء في العالم واكثرُها اكتظاظا

يضم ما يزيدُ على ستِمئة الفِ لاجئ … ثلثـُهم اي ما يقارب مئتي الف حياتُهم مهددة بسبب ما تُعرَف بالمونسون او الامطار ِالموسمية والسيولِ وانجرافِ التربة"

هذه الامطارُ الموسمية تسبب الفيضانات وقد تصل حدّ الاعاصير التي تجرُف المنازل وقد تؤدي الى مصرع كثيرين

وبنغلاديش من الدول الخمس الاكثر ِ تعرضا للكوارث الطبيعية في العالم

ما هي ابرزُ المخاطر التي تواجه اللاجئين الروهينغيين بسبب الامطار الموسمية؟

الامطارُ الموسمية تجلُب عشرة َ إلى خمسة َعشر ضِعفا من كميات الأمطار التي نعرفها. بذلك فإن المناطقَ الجبلية معرضة لانجرافات التربة وانهيار تام.. اما المناطقُ الضحلة التي في الاسفل تكون معرضة ًلفيضانات وهذا يهدد حياة اكثرَ من مئتي ٢٠٠ الفِ لاجئ يعيشون في هذه المنطقة"

الامطارُ الموسمية التي تهطـُل بين شهري يونيو واغسطس جنوبَ غرب بنغلاديش اي المنطقة َالتي يقطن فيها لاجئو الروهينغا تعادل ما يهطل في لندن في عام كامل

المخيم عبارة عن وديان وجبال.. المساكن الموجودة في اسفل الوادي معرضة إلى ان تكون مغمورة بالمياه بالكامل.. اما في اعلى التل فهي معرضة لانجرافات التربة"

إجراءات عدة للمساهمة في التخفيف من اثار الفيضانات

منها شَقُ طريق لنقل المساعدات الاغاثية

ودعم المنازل

ورصفُ ممراتِ المشاة داخل المخيم ليتمكن اللاجئون من المرور بامان

كما وُضِعت مخازنُ تضمُ موادَّ اغاثية للطوارئ في نِقاط عدة داخل المخيم

والابرزُ نقلُ المنازل في اسفل الوادي الى المناطق المستوية والاكثرِ امنا فراس الخطيب: الناطق الرسمي - مفوضية اللاجئين بنغلاديش: "طبعا من تخفيف المخاطر تصريف المياه فكمية ُالمياه الضخمة يجب التعامل معها، مثلا هذا النفقُ يتِم من خلاله تصريفُ المياه.. هناك جدران اسمنتية تبنى لتصريف الامطار وفي الاعلى شوارع رئيسية لنقل مواد الاغاثة"

ابرزُ ما يتِم العملُ عليه هو تمكينُ اللاجئين من أن يكونوا مسعفين لانفسهم والتعاملُ مع المخاطر ِكافة منها اغاثة ُ المنكوبين ونقلُ الجرحى والمصابين واطفاءُ الحرائق